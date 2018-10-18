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В Ивацевичском районе лось попал в петлю браконьера: возбуждено уголовное дело

19.10.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лося, зацепившегося рогами за петлю браконьера, обнаружил грибник в лесу в Телеханском лесхозе. Мужчина сообщил в инспекцию охраны природы, специалисты прибыли его вызволять, однако животное смогло вырваться само, сообщает сайт «Першы Рэгіён».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59875.php

В Ивацевичском районе лось попал в петлю браконьера: возбуждено уголовное дело

Видео: Першы Рэгіён

Специальная петля из проволоки была прикреплена между деревьями над тропинкой, по которой часто ходят лоси. Животное попалось в металлическую петлю рогами, только поэтому она не затянулась на шее. О произошедшем в инспекцию охраны животного и растительного мира сообщил грибник.

«Независимо от того, что лось выжил и скрылся, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 282 (Незаконная охота) и статьей 14 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ответственность наступает независимо от того, довел преступник свое деяние до конца или нет», — рассказал старший следователь Ивацевичского РОСК Андрей Прядильщиков.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Лося, зацепившегося рогами за петлю браконьера, обнаружил грибник в лесу в Телеханском лесхозе. Мужчина сообщил в инспекцию охраны природы, специалисты прибыли...
 
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