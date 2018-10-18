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Более 2,5 т рыбы заселят в водохранилище Велута в Лунинецком районе

19.10.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В водохранилище Велута в Лунинецком районе заселят 2,6 т рыбы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организационной структуре РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59873.php

Более 2,5 т рыбы заселят в водохранилище Велута в Лунинецком районе

В Брестской области мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в водоемах фонда государственного запаса проводятся с 2015 года. Нынешней осенью для зарыбления выбрано крупное водохранилище Велута. В его воды специалисты уже выпустили 2,3 т разновозрастной щуки, закупленной в рыбхозе "Полесье" Пинского района. Еще один договор заключен с рыбхозом "Лахва" Лунинецкого района, в котором будет приобретено 300 кг разновозрастного сома. Заселение планируется провести до конца октября.

"Зарыбление водоемов проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей. Выбираем популярные виды рыб. В основном ловят хищника, поэтому нынешней осенью закупаем щуку и сома. Их преимущество и в том, что они в отличие от карпа, амура, толстолобика, нерестятся в естественных условиях", - пояснили в областной структуре БООР.

В Брестской области за три года силами Белорусского общества охотников и рыболовов заселены водохранилища Луковское, Мышанка, Паперня, Пружанское, Визжар, Соминское озеро, Мухавец. В угодья выпускаются карп, белый амур, толстолобик, карась, сом, щука. "Рыбаки активно поддерживают эту инициативу. Сейчас собираем предложения на 2019 год. Например, поступили заявки зарыбить карьеры в Гершонах под Брестом, в деревне Бульково Жабинковского района", - рассказали собеседники.

 
Теги: Брест
 
 
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В водохранилище Велута в Лунинецком районе заселят 2,6 т рыбы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организационной структуре РГОО "Белорусское общество...
 
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