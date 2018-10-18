Сохранение национальной культуры, диспансеризация, пожары, социально-экономическое развитие области – в едином дне информирования

Единый день информирования населения в этом месяце прошел под эгидой культуры. Это не значит, что другие важные для сморгонцев вопросы остались вне внимания информационно-пропагандистской группы (ИПГ).







Группа под руководством заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко провела встречу с коллективом ОАО «Спадчына».







Главный специалист отдела культуры райисполкома Мария Клуйша рассказала о ключевых направлениях политики Беларуси в сфере культуры, напомнила о проводимой в районе культурной работе, пригласила на предстоящие концерты и праздники, проанонсировав, в частности, мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. Мария Константиновна ответила на вопрос из зала о том, что предлагает отдел культуры детям и молодежи: «Молодое поколение может найти себя в школе искусств им. Огинского и детских школах искусств, работающих в Солах, Залесье и Жодишках; у нас работают 2 эстрадных коллектива, танцевальные коллективы, в том числе знаменитый ансамбль песни и танца им. Огинского».





Тут же работника культуры дополнила Татьяна Щеберяко: «Молодежь сегодня часто не знает своей истории, культуры, поэтому познавательно для них будет посещать те программы, концерты и праздники, которые предлагает наш отдел культуры. Там молодые люди найдут для себя много интересного».

Затем Татьяна Николаевна познакомила присутствующих с итогами социально-экономического развития Гродненской области за период январь – сентябрь текущего года, остановившись более подробно на более близких сморгонцам результатах развития нашего района. «За 9 месяцев прирост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 200%, в основном благодаря развитию таких предприятий, как «Белагротерминал» и «Кроноспан». В то же время есть ряд предприятий республиканского и областного подчинения, которые по ряду причин допустили снижение производственных показателей», - отметила заместитель председателя райисполкома. Торговые сети, развиваясь, открывают новые торговые объекты, вносят свой вклад в экономику Сморгонщины. Показатель по товарообороту в этом году выполняется достаточно хорошо, выше, чем в среднем по области. Неблагоприятные погодные условия не позволили сморгонским аграриям, как и всем аграриям области, получить запланированный урожай зерновых. Разработана проектно-сметная документация и ведется подготовка к началу строительства хлопкоперерабатывающего завода. Готовится открытие магазина «Санта» в Западном микрорайоне. «Город живет подготовкой к Дожинкам в 2019 году, планов много. Как в любой семье, так и мы в нашем районе планируем свои расходы, стараемся жить по средствам, - объясняет Татьяна Щеберяко. – Будут реконструированы бассейн, улица Советская, по ул. Асланова после прокладки коммуникационных сетей запланировано благоустройство – будут высажены 130 саженцев деревьев». Из зала спросили, какой объект строится рядом с магазином «Славянка» и почему нет никаких поясняющих щитов на ограждении этого строительства. Главный архитектор района Елена Сташкевич рассказала, что строящееся здание будет предназначено для розничной торговли непродовольственными товарами и для оказания услуг населению. Татьяна Николаевна дополнила, что паспорт объекта не вывешен из-за отсутствия необходимых для размещения на нем сведений, т. е. не по вине строительной организации, и будет готов через несколько дней.





О диспансеризации как методе раннего выявления заболеваний, снижения уровня смертности и стабилизации демографических показателей в районах области рассказал заместитель главного врача Сморгонской ЦРБ Виталий Крупович. Интересной оказалась информация о принципах определения принадлежности к одной из групп диспансерного наблюдения: в группу Д1 подпадают здоровые люди, не предъявляющие жалоб на состояние здоровья, у которых во время диспансерного медицинского осмотра не выявлены заболевания или нарушения функций отдельных органов и систем организма, а также имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, не оказывающие влияния на трудоспособность; категория Д2 – это практически здоровые пациенты, имеющие факторы риска хронических заболеваний и (или) хронические заболевания, часто или длительно болеющие пациенты, которые 6 и более раз в году или более 40 календарных дней в году суммарно переносят острые заболевания; Д3 – пациенты, имеющие хронические заболевания с нарушениями функций органов и систем организма и (или) периодическими обострениями. Диспансерное наблюдение пациентов в группах Д1 и Д2 осуществляется 1 раз в 2 года, в группе диспансерного наблюдения Д3 – ежегодно. Рассказал Виталий Эдвардович о скрининговых программах, проводимых в Сморгонском районе, о работе цитологической лаборатории, о постепенном переводе терапевтов на работу по принципам врача общей практики, о проведении ремонта в больнице и работе сложного медицинского оборудования, о новейших препаратах, применяющихся для лечения острого инфаркта сердца и инфаркта мозга. Он еще раз опровергнул циркулирующие в городе слухи о якобы планируемом закрытии некоторых отделений нашей больницы в связи с открытием в соседнем Островце межрайонного медцентра. «Проводится плановая оптимизация коечного состава. Ведь нет смысла содержать лишние койки, если они не заполняются на протяжении длительного периода. Так, по 5 коек сокращаем в инфекционном и гинекологическом отделениях. Появится необходимость в увеличении коечного состава – добавим», - заверил врач.







Заместитель начальника Сморгонского РОЧС Эдвард Михалькевич поведал об обстановке с пожарами и гибелью людей от них и принимаемых мерах по ее стабилизации и призвал присутствующих не пренебрегать автономными пожарными извещателями, которые рекомендуется устанавливать в каждой жилой комнате. «Стоимость их небольшая, несоизмеримая с ценой жизни», - отметил Эдвард Вацлавович. Именно пожарный извещатель в этом году спас семью в Сморгонском районе. Эдвард Михалькевич также напомнил, что с 15 октября по 2 ноября проходит республиканская акция «За безопасность вместе».







После исчерпания тем единого дня информирования работники ОАО «Спадчына» смогли задать интересующие их вопросы участникам ИПГ.

- Будет ли продлена велодорожка в сторону силикатного завода, ведь многие заводчане летом ездят на работу на велосипедах?

- Пока нет финансирования.

- В связи с расширением площади филиала поликлиники по улице Юбилейной планируется ли возобновление возможности сдать все анализы крови?

- Да, планируется, пока проблема в наличии специалиста.







Сморгонцы обратились к представителю автопарка №17 – заместителю директора Александру Грабовскому – с просьбой обновить на остановках городского транспорта щиты с расписанием маршрутов и увеличить размер шрифта. Прозвучала также жалоба на отсутствие чистоты в городском общественном транспорте, в частности, на маршруте №7. Александр Николаевич записал пожелания и претензии работников «Спадчыны» и заверил, что вопросы услышаны и будут решены.

Главный архитектор района Елена Сташкевич напомнила присутствующим о необходимости согласования с райисполкомом перепланировок в квартирах, а начальник инспекции МНС по Сморгонскому району Ирина Карабинская – о приближении срока оплаты (до 15 ноября) имущественных налогов (на землю и недвижимость) и возможности совершить оплату через электронный кабинет плательщика.

После официального окончания встречи Марина, жительница одного из домов Восточного микрорайона, обратилась к Елене Сташкевич с просьбой взять на контроль вопрос ремонта крыши и фасада дома №89 по улице Я. Коласа. О том, что дом будет отремонтирован в 2018 году, жильцы были уведомлены публично через районную газету. Год, правда, еще не завершился, но и работы пока не начинаются. А крыша протекает, заливая квартиры на 5-м этаже, штукатурка с фасада обваливается, не только портя облик дома, но и создавая угрозу проходящим к «Евроопту» горожанам. Елена Викторовна зафиксировала обращение и пообещала разобраться в проблеме.







Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.