Белорусские автоперевозчики пожаловались премьеру на недостаточное количество российских разрешений

Белорусские автоперевозчики заявили премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, что у них недостаточно разрешений на проезд, выданных российской стороной.

Как передает госагентство БелТА, перевозчики по время посещения премьер министром транспортных компаний СООО "ПроЛив" и ООО "Дженти-Спедишн" обозначили несколько проблем, для решения которых нужна помощь правительства. В частности, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной, однако этого количества недостаточно.

С.Румас поручил подготовить и передать в Совмин соответствующие материалы и, в частности, сравнительный анализ условий работы белорусских и российских перевозчиков.

Как сообщалось, проблема недостаточного количества разрешений на транзит по территории РФ, которые выдаются белорусским автоперевозчикам, обсуждалась в сентябре на высшем государственном уровне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что надеется на решение вопроса с квотами в России для белорусских автоперевозчиков.

"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения, их количество, аж в три раза за последние три года, в то же время, снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…", - посетовал А.Лукашенко.

По его словам, подобная ситуация удивила В.Путина. По мнению главы белорусского государства, президента России не информировали по этому вопросу. "Он сказал (В.Путин - ИФ), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", - добавил А.Лукашенко.

В РФ международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками осуществляются в соответствии с российскими разрешениями и многосторонними разрешениями.

Белорусские эксперты считают, что разрешительная система по перевозке грузов в/из третьих стран для международных автоперевозчиков Таможенного союза ограничивает свободный выбор маршрутов и количество перевозок. Кроме того, белорусские перевозчики в России также не имеют права на осуществление перевозок между двумя российскими городами (на каботажные перевозки).

В Беларуси считают, что российские перевозчики прибегают к лоббированию своих интересов, поскольку их автопарк значительно уступает автопарку белорусских перевозчиков по показателям современности и экологичности.