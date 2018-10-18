Беларусь частично отменила запрет на ввоз кормов из ряда российских регионов

Беларусь частично отменяет с 19 октября ранее введенный из-за АЧС запрет на ввоз кормов и кормовых добавок из ряда российских регионов.

В сообщении на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси сказано, что отменен запрет на ввоз кормов с территории Архангельской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей Российской Федерации.

Запреты на ввоз свинины и кормов из этих регионов РФ вводились в разное время - с 2015 по 2017 год из-за АЧС. Частичная отмена ограничений связана с тем, что на протяжении более чем 12 месяцев на территории Архангельской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей Российской Федерации не было зарегистрировано новых случаев заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Отмена ограничений касается только кормов и кормовых добавок растительного происхождения. Запрет на ввоз в Беларусь из Архангельской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей живых свиней и свинины, продуктов ее переработки, кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы сохраняется.