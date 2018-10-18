«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако

Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:

Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.





Оно – нерукотворное.

Это перед взрывом Чернобыля.





Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.

Он понял, что какие-то чудеса в храме.

Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.