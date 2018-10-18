|
«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако
Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе
Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Это перед взрывом Чернобыля.
Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.
Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ. Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)