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Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

19.10.2018 19:01 — Разное | СТВ  
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Александр – профессиональный солист.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

В отселённую деревню Выдренка приезжают паломники со всего мира.

Именно здесь стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Александр Титов, паломник (Россия):
Мы в Беларуси бываем часто. Приехали из Москвы. Приезжаем к родственникам, погостить в Краснополье.

Первый раз мы в этом божественном месте.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Несмотря на то, что здесь прошла эта беда, люди приезжают сюда очиститься душой, помолиться.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Максим Валющенко, паломник (Россия):
Очень нравится природа, спокойствие, тишина, чистый воздух.

Хочется возвращаться всё время.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Александр Привалов, житель Краснополья:
Приезжают из Казани, Санкт-Петербурга, Украины, из Италии часто приезжают.

Об этом храме разнеслась слава даже до Америки.

В Америке даже знают. Это точно! В Москве, на Рублёвке есть одна художница, которая пишет картины с этого храма.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Памятнику деревянного зодчества более 110 лет. По легенде, в здешних местах жила помещица Барановская. У женщины были больные ноги. Помочь не могли даже опытные эскулапы. И вот во сне барыня получила знак: мол, излечишься, если построишь церковь.

Возвели храм без единого гвоздя, а чудеса случались здесь не раз.

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Из Минска на Краснопольщину отец Виктор переехал восемь лет назад. Восстанавливали храм всем миром.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Когда я приехал сюда – это моя родина – конечно, я думал – не выдержу здесь. Потому что тут было запустение.

Как джунгли какие-то были – заросшее всё.

Я глянул и подумал, что задний ход нельзя давать, надо идти вперёд. И, слава Богу, что как-то потихоньку-потихоньку пошло. И пошли люди. Люди стали тянуться не только из деревень, но и из разных городов.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Выстоял храм и после чернобыльской беды, и после Великой Отечественной. До войны на территории района было двенадцать церквей. Осталась только одна. Здесь – в Выдренке.

Простреленная навылет старинная икона – одна из самых почитаемых в храме.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

А на звоннице вместо колокола – фрагменты авиационной бомбы.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Вынули взрывчатку, могло разорвать каждого, кто это делал.

Отец Виктор:
Обрезали и повесили, и получились колокола.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Где-нибудь есть ещё такое?

Игорь Марзалюк:
Нет. Это – эксклюзив Краснопольский.

Отец Виктор:
Только здесь, больше нигде нет.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Только здесь колокола звенят с каким-то особым надрывом.  

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

 
Теги: Минск
 
 
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Александр – профессиональный солист. В отселённую деревню Выдренка приезжают паломники со всего мира. Именно здесь стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского.
 
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