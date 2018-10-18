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Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье
Александр – профессиональный солист.
Именно здесь стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского.
Александр Титов, паломник (Россия):
Несмотря на то, что здесь прошла эта беда, люди приезжают сюда очиститься душой, помолиться.
Максим Валющенко, паломник (Россия):
Александр Привалов, житель Краснополья:
В Америке даже знают. Это точно! В Москве, на Рублёвке есть одна художница, которая пишет картины с этого храма.
Памятнику деревянного зодчества более 110 лет. По легенде, в здешних местах жила помещица Барановская. У женщины были больные ноги. Помочь не могли даже опытные эскулапы. И вот во сне барыня получила знак: мол, излечишься, если построишь церковь.
Из Минска на Краснопольщину отец Виктор переехал восемь лет назад. Восстанавливали храм всем миром.
Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Я глянул и подумал, что задний ход нельзя давать, надо идти вперёд. И, слава Богу, что как-то потихоньку-потихоньку пошло. И пошли люди. Люди стали тянуться не только из деревень, но и из разных городов.
Выстоял храм и после чернобыльской беды, и после Великой Отечественной. До войны на территории района было двенадцать церквей. Осталась только одна. Здесь – в Выдренке.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Отец Виктор:
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Игорь Марзалюк:
Отец Виктор:
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Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье
Александр – профессиональный солист. В отселённую деревню Выдренка приезжают паломники со всего мира. Именно здесь стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского.
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