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Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

19.10.2018 17:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор длился около трех часов и затронул немало тем.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

Больше всего говорили о высшем образовании. Как подчеркнул Президент, белорусская система должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Для государства также важно вовремя заметить студентов, нацеленных на политическую карьеру с ярко выраженными лидерскими качествами.

Во время общения Президент отметил, что гродненские ВУЗы являются интеллектуальными центрами не только области, но и по отдельным направлениям – всей страны.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Управленческие навыки надо развивать. Это редкие люди, но их надо находить. Для этого существует у нас Академия управления при Президенте. Сейчас мы формируем там целостную систему отбора претендентов на получение второго высшего образования. Я поручил, чтобы оставили небольшое место для того, чтобы могли и после средней школы там получать образование, но только самые талантливые и перспективные.

Если управленцы в любой стране, начиная от председателя райисполкома и заканчивая президентом, будут толковыми, образованными, готовыми исполнять свои функции, страна б удет нормальной. Подавляющее количество наших успехов зависит от того, какое управление.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит – это стремление наших молодых людей получить высшее образование за рубежом. А я вам скажу, что не то что она меня тревожит только в том плане, что люди хотят получить высшее образование за рубежом. Хуже будет, если талантливые молодые люди уедут за рубеж, здесь получив образование, во-первых. А во-вторых, если они там получат образование и там останутся. Пусть это немного. У нас около 2 тысяч за рубежом уезжают получать образование. Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет – не торопитесь, сначала разберитесь, гд­е вам лучше. Может быть, вы где-то там, за границей, работу посудомойки найдете. Может быть. Я специально утрирую, но вот там, в высших эшелонах этого общества вы никогда не станете. Вы никогда там не будете, вы всегда будете там чужими. Две тысячи человек, которые получают там образование, и может половина из них там остается – это не проблема для государства. Но все равно я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь.

Александр Лукашенко также рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета (подробнее – здесь).

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости...
 
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