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Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета

19.10.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета

Александр Лукашенко рассказал студентам, что готов поддержать идею о создании сетевого университета, который бы обучал студентов в дистанционной форме с использованием IT-технологий.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире, в то же время он против слепого копирования чужих методик обучения. Существующую систему ломать нельзя – ее надо совершенствовать и приспосабливать к современным условиям.

Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета

Напомним, пообщаться с главой государства приехали студенты нескольких гродненских ВУЗов: университета имени Янки Купалы, медицинского и аграрного.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

 
 
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Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости «24...
 
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