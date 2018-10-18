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В России сняли соцрекламу против буллинга − получился настоящий триллер

19.10.2018 18:19 — Разное | KYKY  
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Тема буллинга в школах в беларуских и российских школах обсуждается нечасто. Многие и вовсе не считают это проблемой. Российское агентство MORE выпустило серию роликов «История одной травли» в поддержку антибуллинговой программы «Травли.Net», пишет marketing.by. Их скоро начнут показывать по ТВ, в школах и кинотеатрах Москвы.

Ролик есть в трёх версиях − отличается только концовка. Главная мысль ясна − нельзя быть равнодушным к проблеме буллинга, особенно если это происходит у тебя на глазах. Съёмки проходили в Подмосковье, где авторы нашли атмосферный лес. А спортзал использован типичный − школа №28 в Балашихе активно помогает благотворительным организациям. 

12-летний Ярослав Ефременко, главный герой ролика, с раннего утра до поздней ночи бегал по лесу, делал всё, что говорил режиссёр Артемий Ортус, подбадривал съёмочную группу.

Двухминутные видео больше напоминают короткометражный триллер, чем социальную рекламу. Их премьера состоялась на благотворительном инклюзивном фестивале «Галафест» 1 сентября. В рамках кампании также создали сайт выбор.травлинет.рф и серию принтов со встроенными QR-кодами. Каждый код соответствует определенному финалу истории. Вскоре ролики начнут показывать на ТВ, в кинотеатрах, публичных местах города и в школах.

Читайте по теме: «Мне вырывали волосы и говорили, что я недоразвитая». Пять историй жёсткой травли в школе

 
 
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Тема буллинга в школах в беларуских и российских школах обсуждается нечасто. Многие и вовсе не считают это проблемой. Российское агентство MORE выпустило серию...
 
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