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«Жизнь и успех – это адский труд». Лукашенко дал совет студентам

19.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область ответил на вопросы студентов.

В основном, молодых людей интересовали вопросы занятости и льготного проезда. Лукашенко призвал юношей и девушек к труду и предупредил о сложностях, которые неизбежны на жизненном пути каждого человека.

«В этом путь развития. Никогда не верьте тем политикам и просто тем, с кем будете встречаться, которые счастье вам будут готовы подарить за один за два года. Это будет несчастье. Жизнь и успех – это адский труд. И если вы хотите хорошо прожить жизнь и быть успешным, настройтесь на этот адский труд», – отметил он.

Также Лукашенко высказал свою позицию по совершенствованию национальной системы образования. Глава государства подчеркнул, что выступает категорически против слепого копирования чужих систем образования. 

«Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям», – сказал он. 

Беседа главы государства со студентами продолжалась больше двух часов.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область ответил на вопросы студентов.
 
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