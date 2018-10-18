«Жизнь и успех – это адский труд». Лукашенко дал совет студентам

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область ответил на вопросы студентов.

В основном, молодых людей интересовали вопросы занятости и льготного проезда. Лукашенко призвал юношей и девушек к труду и предупредил о сложностях, которые неизбежны на жизненном пути каждого человека.

«В этом путь развития. Никогда не верьте тем политикам и просто тем, с кем будете встречаться, которые счастье вам будут готовы подарить за один за два года. Это будет несчастье. Жизнь и успех – это адский труд. И если вы хотите хорошо прожить жизнь и быть успешным, настройтесь на этот адский труд», – отметил он.

Также Лукашенко высказал свою позицию по совершенствованию национальной системы образования . Глава государства подчеркнул, что выступает категорически против слепого копирования чужих систем образования.

«Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям», – сказал он.

Беседа главы государства со студентами продолжалась больше двух часов.