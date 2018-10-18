|
Нападение на АЗС в Витебске: взял 250 долларов — сядет на 11 лет
К одиннадцати годам лишения свободы приговорили 27-летнего парня, совершившего 19 июня разбойное нападение на АЗС в Витебске, тогда его добычей стали 532 рубля 51 копейка.
В тот день около 23:00 молодой человек, вооруженный ножом, вошел в помещение автозаправки на Ленинградской улице и потребовал у кассира отдать деньги. Забрав выручку нападавший скрылся, а женщина нажала тревожную кнопку.
Милиции удалось установить личность нападавшего благодаря видеозаписи с камер наблюдения. Вскоре похожего мужчину заметил патрульный наряд Департамента охраны в районе улицы Воинов–Интернационалистов, он пытался бежать, но был задержан бойцами ОМОН.
Как оказалось, молодой человек недавно освободился из колонии. Его неоднократно судили за грабежи, разбои и угоны автомобилей.
В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. На преступление он пошел в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, это обстоятельство суд посчитал отягощающим вину подсудимого.
Судом Железнодорожного района витеблянин был признан виновным в разбое, совершенном повторно, и на основании части 2 статьи 207 УК приговорил его 11 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Отбывать свой новый срок молодой человек будет в исправительной колонии в условиях особого режима, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.
Также суд постановил взыскать с обвиняемого имущественный вред в пользу ИООО «Лукойл» 171 рубль 80 копеек, а также моральный вред в пользу потерпевшей 1 500 рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К одиннадцати годам лишения свободы приговорили 27-летнего парня, совершившего 19 июня разбойное нападение на АЗС в Витебске, тогда его добычей стали 532 рубля 51...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)