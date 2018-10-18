Нападение на АЗС в Витебске: взял 250 долларов — сядет на 11 лет

В тот день около 23:00 молодой человек, вооруженный ножом, вошел в помещение автозаправки на Ленинградской улице и потребовал у кассира отдать деньги. Забрав выручку нападавший скрылся, а женщина нажала тревожную кнопку.





Милиции удалось установить личность нападавшего благодаря видеозаписи с камер наблюдения. Вскоре похожего мужчину заметил патрульный наряд Департамента охраны в районе улицы Воинов–Интернационалистов, он пытался бежать, но был задержан бойцами ОМОН.





Как оказалось, молодой человек недавно освободился из колонии. Его неоднократно судили за грабежи, разбои и угоны автомобилей.





В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. На преступление он пошел в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, это обстоятельство суд посчитал отягощающим вину подсудимого.





Судом Железнодорожного района витеблянин был признан виновным в разбое, совершенном повторно, и на основании части 2 статьи 207 УК приговорил его 11 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Отбывать свой новый срок молодой человек будет в исправительной колонии в условиях особого режима, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.





Также суд постановил взыскать с обвиняемого имущественный вред в пользу ИООО «Лукойл» 171 рубль 80 копеек, а также моральный вред в пользу потерпевшей 1 500 рублей.





Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.