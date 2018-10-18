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"Нас давно послали нах..., если кто не замечал". Шнуров прокомментировал слова Путина о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. В связи с этим российский музыкант Сергей Шнуров в своем стихотворении написал, "мыльте, граждане, веревки".
Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам заявления президента России Владимира Путина во время выступления на форуме "Валдай" в Сочи.
Текст он опубликовал в своем Instagram 19 октября.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали нах...й,
Если кто не замечал", – написал Шнуров.
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"Нас давно послали нах..., если кто не замечал". Шнуров прокомментировал слова Путина о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. В связи с этим российский музыкант Сергей Шнуров в своем стихотворении...
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