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"Нас давно послали нах..., если кто не замечал". Шнуров прокомментировал слова Путина о ядерной войне

19.10.2018 19:12 — Разное | Партизан  
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. В связи с этим российский музыкант Сергей Шнуров в своем стихотворении написал, "мыльте, граждане, веревки".



Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам заявления президента России Владимира Путина во время выступления на форуме "Валдай" в Сочи.

Текст он опубликовал в своем Instagram 19 октября. 

Здесь и так сплошные муки,  
Хоть сегодня умирай.  
Пусть подохнут эти суки,  
Ну, а мы, конечно, в рай, 
Попадем как по путевке,  
Так наш главный обещал.  
Мыльте, граждане, веревки,  
Тихо и не вереща!  
Всеедино, всенародно!  
Что нам райский переплет?  
Мы пойдем куда угодно,  
Если Родина пошлет.  
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,  
Хоть к началу всех начал.  
Нас давно послали нах...й,  
Если кто не замечал", – написал Шнуров. 


 
 
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. В связи с этим российский музыкант Сергей Шнуров в своем стихотворении...
 
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