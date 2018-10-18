"Нас давно послали нах..., если кто не замечал". Шнуров прокомментировал слова Путина о ядерной войне









Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам заявления президента России Владимира Путина во время выступления на форуме "Валдай" в Сочи.





Текст он опубликовал в своем Instagram 19 октября.





Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали нах...й,

Если кто не замечал", – написал Шнуров.



