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Назарбаев сравнил нынешнюю политическую ситуацию в мире с Карибским кризисом

19.10.2018 18:21 — Разное | Партизан  
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В Брюсселе 19 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в XII Саммите Форума «Азия-Европа».

Как сообщает пресс-служба Назарбаева, выступая на пленарной сессии саммита, глава государства подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности.

«Нам необходимо использовать нынешний саммит Форума «Азия-Европа» для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», - заявил он.

Президент отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире.

«Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет», - заявил Н.Назарбаев.

В контексте ухудшения положения в мировой экономике он указал, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.

«После Второй Мировой войны и других конфликтов лидеры стран тесно сотрудничали и находили общие пути решения в борьбе с терроризмом. Поэтому я призываю все страны к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую площадку для переговоров», - сказал глава республики.

В завершение он подтвердил готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам Азии и Европы.

Карибский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом», в США распространено название «Кубинский ракетный кризис».


 
 
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В Брюсселе 19 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в XII Саммите Форума «Азия-Европа».
 
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