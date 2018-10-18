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Назарбаев сравнил нынешнюю политическую ситуацию в мире с Карибским кризисом
В Брюсселе 19 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в XII Саммите Форума «Азия-Европа».
Как сообщает пресс-служба Назарбаева, выступая на пленарной сессии саммита, глава государства подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности.
«Нам необходимо использовать нынешний саммит Форума «Азия-Европа» для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», - заявил он.
Президент отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире.
«Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет», - заявил Н.Назарбаев.
В контексте ухудшения положения в мировой экономике он указал, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.
«После Второй Мировой войны и других конфликтов лидеры стран тесно сотрудничали и находили общие пути решения в борьбе с терроризмом. Поэтому я призываю все страны к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую площадку для переговоров», - сказал глава республики.
В завершение он подтвердил готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам Азии и Европы.
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В Брюсселе 19 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в XII Саммите Форума «Азия-Европа».
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