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Провокатор пытался устроить драку в Куропатах
В пятницу 19 октября молодофронтовец Дмитрий Дашкевич вместе со своими товарищами приехал в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых расстрелов 1930—1940 гг. Дашкевич устанавливает новые кресты по пятницам, в этот день очередь «Молодого фронта» нести дежурство у ресторана «Поедем поедим».
Провокатор, который затеял драку.
Как только молодофронтовцы начали установку крестов, появился мужчина, который представился местным жителем и сказал, что его возмущают кресты. Активисты узнали в нем постоянного посетителя «Поедем поедим».
«Этот человек запрыгнул на кресты, затем у него произошла потасовка с Сергеем Кедышко, которого он ударил в лицо», — отметил Дашкевич.
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В пятницу 19 октября молодофронтовец Дмитрий Дашкевич вместе со своими товарищами приехал в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых...
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