Провокатор пытался устроить драку в Куропатах









Провокатор, который затеял драку.





Как только молодофронтовцы начали установку крестов, появился мужчина, который представился местным жителем и сказал, что его возмущают кресты. Активисты узнали в нем постоянного посетителя «Поедем поедим».





«Этот человек запрыгнул на кресты, затем у него произошла потасовка с Сергеем Кедышко, которого он ударил в лицо», — отметил Дашкевич.



