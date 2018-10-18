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Провокатор пытался устроить драку в Куропатах

19.10.2018 18:16 — Разное | Партизан  
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В пятницу 19 октября молодофронтовец Дмитрий Дашкевич вместе со своими товарищами приехал в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых расстрелов 1930—1940 гг. Дашкевич устанавливает новые кресты по пятницам, в этот день очередь «Молодого фронта» нести дежурство у ресторана «Поедем поедим».



Провокатор, который затеял драку.

Как только молодофронтовцы начали установку крестов, появился мужчина, который представился местным жителем и сказал, что его возмущают кресты. Активисты узнали в нем постоянного посетителя «Поедем поедим».

«Этот человек запрыгнул на кресты, затем у него произошла потасовка с Сергеем Кедышко, которого он ударил в лицо», — отметил Дашкевич.


 
 
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В пятницу 19 октября молодофронтовец Дмитрий Дашкевич вместе со своими товарищами приехал в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых...
 
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