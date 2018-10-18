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Дмитриев обратился к Кочановой: «Хватит бояться людей»

19.10.2018 18:09 — Разное | Партизан  
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Лидер «Говори правду» раскритиковал главу Администрации президента, отчитавшуюся о том, как готовят и отбирают будущих чиновников.

Дмитриев обратился к Кочановой: «Хватит бояться людей»
В эфире новостей телеканала «Беларусь 1» Наталья Кочанова заявила о том, что «сформирован специальный кадровый резерв, который включает в себя 73 человека, которые работают в местных органах власти, по рекомендации губернаторов».

«У меня вот тут вопрос. 73!! Почему так мало?  — задается вопросом в Фейсбуке Андрей Дмитриев. — Нет, я рад за этих людей, но нам нужно масштабное обновление, если хотим реализовать всё, от построения IT-страны до планов правительства на 2 года.

Буквально недавно читал, как в России прошел конкурс, в котором приняли участи более 200 000 человек!! Задачей было отобрать лучших для работы в госаппарате. Не успели закончить, как запускают вновь.

А у нас словно партизанский отряд готовят — 73 человека. Они что, должны делать, держать оборону по периметру? И почему только из органов местной власти да еще с рекомендацией губернатора.

Есть еще пример Грузии, где уже в систему введено обновление кадров не по «рекомендации губернатора». Ведь начальники, что первым делом ценят, лояльность и умение выполнить их решение. Единицы могут достойно оценить инициативу».

Дмитриев предлагает властям закидывать невод шире: университеты, бизнес,  гражданское общество (не только ФПБ, БР, БРСМ), политические организации (все, а не только те, кто «за»), депутаты всех уровней,  дипломаты.

Только такое обновление даст результат, считает политик.


«Хватит бояться людей, их участия, идей, желания действовать, другого опыта. Все это нужно стране, чтобы развиваться — новая кровь, новые идеи, смелость предлагать и реализовывать, — предлагает Дмитриев.

Проведите реально крутой конкурс, где важным будет не членство в «Белой Руси» и способность держать монополию, а готовность много работать, иметь свое мнение, отстаивать его и нести ответственность. Умение работать с людьми, вовлекать их. Вы сами удивитесь результатам.

Главный из них, мы увидим, насколько много может сделать общество, когда чувствует, что его уважают, и оно может влиять на свое будущее.

Да, это увеличит конкуренцию внутри власти. И отлично. Засиделись».

 
Теги: Новости
 
 
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Лидер «Говори правду» раскритиковал главу Администрации президента, отчитавшуюся о том, как готовят и отбирают будущих чиновников.
 
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