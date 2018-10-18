

Фото: Инга Шкелер

Фото: Инга Шкелер

прокомментировали AUTO.TUT.BY произошедшее в службе охраны госграницы Литвы. Белорусские водители хоть и понимают, что это нарушение, удивляются: многие тут же вспомнили, что отметку о прохождении ТО у них не проверяли.Минчанин Эдуард выехал 18 октября на своем автомобиле из белорусской столицы в сторону Литвы. Вместе с водителем в машине находились пассажиры. Около 8.00 путешественники были уже на границе, в белорусском ПП «Лоша».— рассказал мужчина.Через некоторое время Эдуарду и его пассажирам сообщили, что из-за того, что авто без ТО, пропустить его в Литву они не могут. При этом нет запрета, чтобы белорусы попали в страну, однако машину необходимо будет отогнать в Беларусь. Добраться в Литву можно, например, поездом, который отходит от расположенной рядом железнодорожной станции Гудогай.В итоге автомобилист и его спутники вынуждены были развернуться и уехать обратно в Беларусь. При этом пограничный и таможенный контроль в «Шумскасе» они не проходили и отметку о пересечении границы в их паспортах не ставили.Сотрудники пункта пропуска «Лоша» возврат земляков обратно прокомментировали фразой: «О, еще одних развернули», а потом отправили сдавать приобретенные в магазине Duty Free покупки.В Службе охраны госграницы при МВД Литвы AUTO.TUT.BY заверили, что техосмотр на границе у них проверяют всегда и очень часто из-за его отсутствия отправляют автомобили обратно в Беларусь. Пограничники не подтверждают информацию о том, что некоторые авто без ТО раньше пропускали через их пункты пропуска.Кстати, литовские пограничники не пропускают в Европу не только из-за отсутствия техосмотра, причиной могут быть недействительные документы и визы, либо человек не может подтвердить цель, с которой он въезжает в страну, у некоторых туристов недостаточно денег для пребывания.