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Следующая неделя будет лютой
Иллюстративное фото
Напоследок погода установила несколько рекордов и теперь неохотно возвращается в рамки дозволенного.
С северо-запада максимально медленно и дико извиняясь на нас движется фронт, за которым скопился холодный воздух. В выходные температура продолжит понижаться. Ночами кое-где уже возможны заморозки. Завтра еще терпимо — вероятность осадков низка, температура — 9—15.
В воскресенье шансы попасть под дождь возрастают, особенно на юго-западе. Температура — 6—12.
В понедельник начинается настоящий октябрь, синоптики уверяют, что это нормально. В последующие дни атмосферной влаге удастся сконденсироваться до состояния дождей, температура будет держаться в пределах 6—13 градусов. Среда и четверг будут совсем уж унылыми, холодными, дождливыми и ветреными. Дневная температура упадет до 2—8 градусов. Кое-где возможен скудный снег.
Но это якобы нормально.
20 октября 1966 года в Минске было 17,4 градуса тепла. В ночь на 20 октября 1898-го похолодало до минус 8,2.
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Мы упорно живем по температурным нормативам 13 сентября.
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