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Следующая неделя будет лютой

19.10.2018 19:45 — Разное | UDF  
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Мы упорно живем по температурным нормативам 13 сентября. И отказываемся подозревать, что так будет не всегда… Больно об этом говорить, но следующая неделя в Беларуси пройдет под лозунгом «Пора и честь знать», уже подписан соответствующий декрет. Похолодает, пойдут дожди, сопли и, возможно, снег.

Напоследок погода установила несколько рекордов и теперь неохотно возвращается в рамки дозволенного. Белгидромет говорит, что до сих пор среднесуточные температуры были выше нормы на 2—9 градусов, это как раз середина сентября. Экстремумы для последних трех дней были обновлены во всех областях, кроме Гродненской. Гомельщина вчера вообще раскочегарилась до 22,7 градуса (прежний рекорд для 18 октября стоял с 1998 года — 19,5 градуса).

С северо-запада максимально медленно и дико извиняясь на нас движется фронт, за которым скопился холодный воздух. В выходные температура продолжит понижаться. Ночами кое-где уже возможны заморозки. Завтра еще терпимо — вероятность осадков низка, температура — 9—15.

В воскресенье шансы попасть под дождь возрастают, особенно на юго-западе. Температура — 6—12.

В понедельник начинается настоящий октябрь, синоптики уверяют, что это нормально. В последующие дни атмосферной влаге удастся сконденсироваться до состояния дождей, температура будет держаться в пределах 6—13 градусов. Среда и четверг будут совсем уж унылыми, холодными, дождливыми и ветреными. Дневная температура упадет до 2—8 градусов. Кое-где возможен скудный снег.

Но это якобы нормально.

20 октября 1966 года в Минске было 17,4 градуса тепла. В ночь на 20 октября 1898-го похолодало до минус 8,2.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы упорно живем по температурным нормативам 13 сентября.
 
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