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Симптомы забитых артерий

19.10.2018 19:42 — Разное | UDF  
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Как правило, любое заболевание обладает конкретной симптоматикой, однако люди нередко не обращают на неё внимания, упуская драгоценное время и не предпринимая необходимых действий.

Врачи отмечают, что боль в теле нельзя игнорировать ни в коем случае, так как это может говорить о серьёзных проблемах в организме.

В настоящее время одними из самых распространённых считаются болезни сердечно-сосудистой системы. Специалисты обозначили пять основных признаков того, что в организме забиты артерии.


Боль в нижней части спины

Болевые ощущения в области поясницы появляются тогда, когда нарушается кровоснабжение этого участка тела. Со временем это может привести к развитию серьёзных заболеваний и даже ущемлению нервов. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, необходимо вовремя провести диагностику и начать терапию.


Ушные складки

В данном случае речь идёт о довольно странном явлении, в результате которого происходит сворачивание ушей от самого ушного канала по диагонали к нижнему краю мочки. Многие относятся к этой симптоматике, как к естественному проявлению старения тела, однако медики утверждают, что человеку в любом случае необходимо будет обратиться с этой проблемой к врачу, так как очень часто сворачивание ушей может говорить о развитии ишемической болезни.


Боль в икроножной части

Артериосклероз – это специфическое заболевание, которое связано с увеличением толщины стенок сосудов. Если вовремя не предпринять необходимые меры, то наросты могут полностью блокировать кровоток по артерии, из-за чего в нижних конечностях будет появляться боль. Для того, чтобы выявить эту проблему, достаточно будет просто сдать кровь. А для того, чтобы предотвратить возникновение этого недуга необходимо контролировать количество употребляемых продуктов животного происхождения.


Боль в стопах

Самая распространённая болезнь периферических артерий – скопление холестерина в сосудах. Риск развития этого недуга значительно увеличивается у людей с плохой наследственностью, а также у курильщиков с сердечно-сосудистыми заболеваниями.


Эректильная дисфункция

Этот симптом характерен только мужчинам. Для того, чтобы была обеспечена полноценная эрекция полового органа, необходим беспрепятственный кровоток. Если же у мужчины начались проблемы с эрекцией, необходимо сразу проверить состояние сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы держать состояние своего здоровья под контролем, необходимо как минимум раз в год сдавать общие анализы, а также моментально реагировать на любую симптоматику.

 
 
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Как правило, любое заболевание обладает конкретной симптоматикой.
 
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