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Дело погибших рыбаков: микроавтобус нашли со второго раза на 6-метровой глубине

19.10.2018 19:38 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В СК добавили, что микроавтобус находился «на определенном удалении от берега».

Гибель двух рыбаков в Сморгонском районе оставляет ряд вопросов. На них сейчас ищут ответы следователи и эксперты. Ранее сообщалось, что микроавтобус с телами заметили в озере сотрудники спецподразделения «Алмаз». При этом известно, что за несколько дней до них место, где нашли лодку и снасти, уже обследовали водолазы ОСВОДа — тогда машину не обнаружили. Возможно, из-за большой глубины и сложного рельефа.

Поисковики, как гражданские, так и из силовых ведомств, отрабатывали разные варианты. Прочесывали местность, использовали квадрокоптер, распространяли информацию по разным каналам, искали под водой. В то же время из-за больших размеров и глубины озера (это бывший песчаный карьер) проверить все было практически невозможно.

Вчера специалисты «Алмаза» в очередной раз обследовали дно в месте возможного нахождения рыбаков. Тогда и удалось найти бус. В УВД Гродненской области уточнили: машину с поверхности видно не было, она находилась на 6-метровой глубине под обрывистым берегом высотой около 4 метров.

В СК добавили, что микроавтобус находился «на определенном удалении от берега».

Жители Сморгони Юрий Микульский и Александр Лохач уехали на рыбалку на озеро у деревни Белое 6 октября. Рано утром 7-го в последний раз вышли на связь. После этого все четыре их номера перестали отвечать. Вчера мужчин нашли мертвыми в затонувшем микроавтобусе. По предварительной версии, машина скатилась в воду, когда люди спали в ней.

 
 
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В СК добавили, что микроавтобус находился "на определенном удалении от берега".
 
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