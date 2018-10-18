Проект военной доктрины Союзного государства рассмотрят в Парламентском Собрании в Минске

В Минске пройдет заседание Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, сообщили в пресс-службе комиссии.

"26 октября в Минске состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью", - говорится в сообщении,

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств обороны, министерств внутренних дел, министерств транспорта, а также пограничных служб Российской Федерации и Республики Беларусь.

Депутатам будет представлена информация о ходе согласования проекта Военной доктрины Союзного государства, работа над которым ведется в соответствии с утвержденным перечнем Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы.

Участники заседания обсудят вопросы углубления военного и военно-технического сотрудничества министерств и ведомств Беларуси и России, совершенствования транспортной безопасности, а также подведут итоги проведения в 2018 году мероприятия Союзного государства «Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России».