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Еврокомиссия получила мандат на переговоры с США по импорту говядины без гормонов

19.10.2018 19:37 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС уполномочил в пятницу Европейскую комиссию приступить к переговорам по соглашению с США о ввозе высококачественной говядины без гормонов, стимулирующих рост, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Совет также утвердил мандат на переговоры, в ходе которых будет рассмотрен вопрос о функционировании существующей квоты на импорт говядины без гормонов в ЕС. Импорт говядины без гормонов не является частью более широких дискуссий об улучшении торговых отношений между ЕС и США, начатых после встречи 25 июля между председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и американским президентом Дональдом Трампом", - говорится в коммюнике.

Тем не менее, отмечают в Брюсселе, взаимовыгодное решение давнего спора сторон по говядине могло бы стать важным шагом вперед в улучшении их торгового сотрудничества.

"Цель переговоров - окончательно урегулировать давний спор в рамках ВТО. Они не должны каким-либо образом повлиять на запрет в ЕС на говядину, обработанную гормонами. Запрет остается", - подчеркивается в документе.

В Еврокомиссии напоминают, что ЕС и США договорились о промежуточном решении в 2009 году, которое было пересмотрено в 2014 году. Оно предоставляет квоту тарифных ставок (TRQ) на импорт говядины без содержания гормонов в 45 тыс. тонн. В соответствии с правилами ВТО эта квота также доступна для экспортеров из других стран-членов этой организации. Предварительная проверка существующих механизмов была запрошена предыдущей администрацией США в 2016 году, и с тех пор обе стороны изучили возможные решения.

"Цель переговоров - найти взаимоприемлемое решение в соответствии с правилами ВТО", - объясняет пресс-служба Совета ЕС.

Она также отмечает, что Еврокомиссия не уполномочена вести переговоры об увеличении существующей квоты, но может обсуждать распределение общей квоты по конкретным странам.

 
 
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Совет ЕС уполномочил в пятницу Европейскую комиссию приступить к переговорам по соглашению с США о ввозе высококачественной говядины без гормонов, стимулирующих...
 
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