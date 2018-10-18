Власти Исландии призвали ограничить число туристов

Власти Исландии призвали к ограничению числа туристов в некоторых частях страны из-за ущерба окружающей среде, сообщает журнал The Reykjavik Grapevine.

"Воздействие на инфраструктуру и окружающую среду в особо популярных частях Исландии уже достигло пределов, кое-где уже видна деградация. Эти районы не выдерживают растущего числа туристов. Пришло время определить и установить лимиты", - цитирует издание министра туризма страны Тордиш Гюльфадоттир.

По данным журнала, абсолютное большинство путешественников предпочитают посещать юго-запад Исландии, где расположены столица, международный аэропорт и главные достопримечательности.

"При этом северные районы страны не популярны у туристов, и они не рекламируются. Распределение турпотоков по стране остается актуальной проблемой", - отмечает издание.