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Россия делает меньше для реализации минских соглашений, чем Украина - замгоссекретаря США Медиссон
Украина прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, в то время как усилий российской стороны в этом вопросе недостаточно, заявляет заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон.
"Мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много человеческих жизней и приносит так много страданий, закончится", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.
Замгоссекретаря отметила, что знакома с минскими договоренностями. "И я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина - ИФ) для того, чтобы внедрить минские соглашения в жизнь", - подчеркнула К.Медиссон, отвечая на соответствующий вопрос.
"Надеемся, что этот конфликт будет вскоре завершён", - добавил она.
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Украина прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, в то время как усилий российской стороны в этом вопросе недостаточно, заявляет...
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