|
В Минске дотла сгорела маршрутка
Маршрутное такси загорелось в Минске на улице Мирошниченко. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Инцидент произошел вечером 19 октября. «Возгорание произошло в моторном отсеке. Буквально через минуту транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Спасатели приехали очень быстро — буквально за 3 минуты», — рассказал читатель Евгений.
В результате пожара маршрутка сгорела полностью. Также огонь повредил припаркованную Mazda.
Как сообщила официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко, спасатели справились с огнем через 7 минут после поступления сообщения. Пострадавших нет.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 19 октября на улице Гамарника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)