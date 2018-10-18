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В Минске дотла сгорела маршрутка

19.10.2018 20:21 — Разное | Tut.by  
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Маршрутное такси загорелось в Минске на улице Мирошниченко. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Инцидент произошел вечером 19 октября. «Возгорание произошло в моторном отсеке. Буквально через минуту транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Спасатели приехали очень быстро — буквально за 3 минуты», — рассказал читатель Евгений.

В результате пожара маршрутка сгорела полностью. Также огонь повредил припаркованную Mazda.

Как сообщила официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко, спасатели справились с огнем через 7 минут после поступления сообщения. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 19 октября на улице Гамарника.
 
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