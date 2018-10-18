В Минске горела маршрутка

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутное такси загорелось в Минске, обошлось без пострадавших. Краткая информация о ЧП появилась в Twitter МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.

Автомобиль горел в районе Зеленого Луга, напротив дома №1 по ул. Мирошниченко.

"Выезжали на загорание маршрутного такси. С огнем справились через 7 минут после поступления сообщения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.-0-