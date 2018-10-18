В Минске задержали парней, которые танцевали на крыше чужой машины

Компания пьяных парней устроила танцы на автомобиле «ВАЗ-2106», припаркованном на стоянке возле проспекта Победителей в Минске. Сотрудники милиции установили, что нарушителями являются 21- и 22-летние жители столицы и 19-летний житель Заславля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция по статье предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.