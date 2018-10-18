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В Минске задержали парней, которые танцевали на крыше чужой машины

19.10.2018 19:46 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске задержали парней, которые танцевали на крыше чужой машины
Фото из открытых источников

Компания пьяных парней устроила танцы на автомобиле «ВАЗ-2106», припаркованном на стоянке возле проспекта Победителей в Минске. Сотрудники милиции установили, что нарушителями являются 21- и 22-летние жители столицы и 19-летний житель Заславля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция по статье предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди повредили крышу и капот автомобиля «ВАЗ». Сумма ущерба составила в общей сложности около 1000 рублей.
 
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