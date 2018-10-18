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24 октября врачи и пациенты, объединённые темой трансплантологии, играют в футбольный матч
19.10.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
В матче примут участие врачи из Чехии, Беларуси, России, Украины, а также пациенты после трансплантации органов.
Для пациентов это первый выход на футбольное поле после операции.
Приходите поддержать участников матча!
Ждём всех по адресу: г. Брест, ул. Высокая, 18. Начало в 17.00.
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