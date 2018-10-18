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24 октября врачи и пациенты, объединённые темой трансплантологии, играют в футбольный матч

19.10.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В матче примут участие врачи из Чехии, Беларуси, России, Украины, а также пациенты после трансплантации органов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59883.php

24 октября врачи и пациенты, объединённые темой трансплантологии, играют в футбольный матч

Для пациентов это первый выход на футбольное поле после операции.

Приходите поддержать участников матча! 

Ждём всех по адресу: г. Брест, ул. Высокая, 18. Начало в 17.00. 

Организаторы - социально-просветительское учреждение «Международный центр Донорство Диализ Трансплантация», Брестская областная больница 

 
Теги: Брест
 
 
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В матче примут участие врачи из Чехии, Беларуси, России, Украины, а также пациенты после трансплантации органов. Для пациентов это первый выход на футбольное...
 
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