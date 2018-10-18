Скрыл взрыв и похитил деньги: экс-главврача будут судить в Гродно

Громкое дело начнут рассматривать 23 октября в суде Ленинского района. Руководителю грозит до 12 лет лишения свободы.





Уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено после того, как стало известно о ЧП в областной больнице. В июле 2013 в помещении хирургического операционного блока при выполнении работ произошел взрыв, во время которого двое рабочих получили серьезные травмы, от которых позже скончались. Бывший руководитель скрыл факт ЧП от правоохранительных органов и вышестоящих организаций.





Также он давал незаконные поручения своим сотрудникам, чтобы скрыть следы взрыва. Тогда часть доказательств по уголовному делу о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, была уничтожена. Также не были приняты меры, чтобы своевременно госпитализировать пострадавших в больницу скорой помощи.





На момент ЧП бывший главврач Гродненской областной больницы был депутатом. Расследование уголовного дела длилось более пяти лет. В это время вскрылись и серьезные финансовые нарушения в областной больнице. Так, обвиняемый издавал приказы о премировании сотрудников административно-управленческого аппарата, а затем забирал эти деньги.





Sputnik пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко, с января 2011 по сентябрь 2013 года он совершил хищение более 130 миллионов неденоминированных рублей (более 13 тысяч деноминированных). Также экс-главврач областной больницы обвиняется в превышении прав и полномочий, предоставленных ему по службе, которое повлекло причинение ущерба УЗ "ГОКБ" более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей (более 40 тысяч рублей с учетом деноминации). Как сообщилпресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко, с января 2011 по сентябрь 2013 года он совершил хищение более 130 миллионов неденоминированных рублей (более 13 тысяч деноминированных). Также экс-главврач областной больницы обвиняется в превышении прав и полномочий, предоставленных ему по службе, которое повлекло причинение ущерба УЗ "ГОКБ" более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей (более 40 тысяч рублей с учетом деноминации).





Экс-руководитель обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий). Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 12 лет.



