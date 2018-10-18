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Скрыл взрыв и похитил деньги: экс-главврача будут судить в Гродно

19.10.2018 20:50 — Разное | Партизан  
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Бывшего главного врача Гродненской областной клинической больницы, который пять лет назад скрыл смертельный взрыв в медицинском учреждении, будут судить в Гродно.

Громкое дело начнут рассматривать 23 октября в суде Ленинского района. Руководителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено после того, как стало известно о ЧП в областной больнице. В июле 2013 в помещении хирургического операционного блока при выполнении работ произошел взрыв, во время которого двое рабочих получили серьезные травмы, от которых позже скончались. Бывший руководитель скрыл факт ЧП от правоохранительных органов и вышестоящих организаций.

Также он давал незаконные поручения своим сотрудникам, чтобы скрыть следы взрыва. Тогда часть доказательств по уголовному делу о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, была уничтожена. Также не были приняты меры, чтобы своевременно госпитализировать пострадавших в больницу скорой помощи.

На момент ЧП бывший главврач Гродненской областной больницы был депутатом. Расследование уголовного дела длилось более пяти лет. В это время вскрылись и серьезные финансовые нарушения в областной больнице. Так, обвиняемый издавал приказы о премировании сотрудников административно-управленческого аппарата, а затем забирал эти деньги.

Как сообщил Sputnik пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко, с января 2011 по сентябрь 2013 года он совершил хищение более 130 миллионов неденоминированных рублей (более 13 тысяч деноминированных). Также экс-главврач областной больницы обвиняется в превышении прав и полномочий, предоставленных ему по службе, которое повлекло причинение ущерба УЗ "ГОКБ" более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей (более 40 тысяч рублей с учетом деноминации).

Экс-руководитель обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий). Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 12 лет.


 
Теги: Гродно
 
 
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