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В Минске задержаны три танцора: танцевали на крыше чужого авто

19.10.2018 20:16 — Разное | Партизан  
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Сотрудники столичной милиции задержали трех молодых людей, которые прыгали на чужом автомобиле, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

В милицию обратился владелец автомобиля "ВАЗ-2106". Он сообщил, что неизвестный злоумышленник 8 октября повредил крышу и капот принадлежащего ему автомобиля. Общая сумма ущерба составила около Br1 тыс. Оперативники вышли на подозреваемых - компанию молодых людей: 21 и 22-летних жителей столицы и 19-летнего жителя Заславля. Установлено, что они после распития спиртного направились на автомобильную стоянку возле пр. Победителей. Один из друзей забрался на капот "ВАЗа" и стал танцевать. Остальные члены компании вскоре последовали его примеру. 

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство") УК Беларуси. Им грозит наказание: от ареста до шести лет лишения свободы. Известно, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники столичной милиции задержали трех молодых людей, которые прыгали на чужом автомобиле, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД...
 
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