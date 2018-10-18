В Минске задержаны три танцора: танцевали на крыше чужого авто

В милицию обратился владелец автомобиля "ВАЗ-2106". Он сообщил, что неизвестный злоумышленник 8 октября повредил крышу и капот принадлежащего ему автомобиля. Общая сумма ущерба составила около Br1 тыс. Оперативники вышли на подозреваемых - компанию молодых людей: 21 и 22-летних жителей столицы и 19-летнего жителя Заславля. Установлено, что они после распития спиртного направились на автомобильную стоянку возле пр. Победителей. Один из друзей забрался на капот "ВАЗа" и стал танцевать. Остальные члены компании вскоре последовали его примеру.





В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство") УК Беларуси. Им грозит наказание: от ареста до шести лет лишения свободы. Известно, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.