﻿ Бойня в Керчи: звучат сомнения в версии об убийце-одиночке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бойня в Керчи: звучат сомнения в версии об убийце-одиночке

19.10.2018 20:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Работающая в Киеве украинская журналистка Елена Лысенко, выросшая в Керчи и прожившая там 40 лет, не верит в утверждение российских следственных органов о том, что 20 студентов колледжа были застрелены одним человеком, 18-летним Владиславом Росляковым, сообщает журналист Tageszeitung Бернхард Клазен.


Сегодня в Керчи похоронили погибших

"Как рассказала Лысенко в разговоре с TAZ, поиски других участников преступления шли в Керчи полным ходом и после того, как предполагаемый преступник оказался мертв. "Прочесывают весь город. Жители Керчи сообщили мне, что повсюду полиция и ФСБ. Если это действительно был сумасшедший одиночка, то почему все еще ищут сообщников?" - задается вопросом Лысенко.

"На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию мертвого Рослякова, лежащего на полу школьной библиотеки, - передает Клазен. - По ее словам, фотография вызывает сомнения в достоверности утверждения о самоубийстве предполагаемого преступника. Голова лежит в луже крови почти вертикально в том же положении, что и тело. Но если кто-то выстрелит себе ружьем в голову, ее дернет в другом направлении, говорит журналистка".

"Рука преступника также лежит на большем расстоянии от курка. Как считает Лысенко, тот, кто выстрелит из ружья себе в голову, не будет в состоянии поставить свою руку в совсем другое положение", - говорится в статье.

К тому же, по словам Лысенко, "уже за несколько недель до атаки на население наводили страх и ужас регулярные антитеррористические учения и предупреждения о возможных терактах", передает Tageszeitung.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работающая в Киеве украинская журналистка Елена Лысенко, выросшая в Керчи и прожившая там 40 лет, не верит в утверждение российских следственных органов о том, что 20...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Бараўлянах пацыент бальніцы, не дачакаўшыся доктара, скраў апарат ЭКГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика