Бойня в Керчи: звучат сомнения в версии об убийце-одиночке





Сегодня в Керчи похоронили погибших





"Как рассказала Лысенко в разговоре с TAZ, поиски других участников преступления шли в Керчи полным ходом и после того, как предполагаемый преступник оказался мертв. "Прочесывают весь город. Жители Керчи сообщили мне, что повсюду полиция и ФСБ. Если это действительно был сумасшедший одиночка, то почему все еще ищут сообщников?" - задается вопросом Лысенко.





"На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию мертвого Рослякова, лежащего на полу школьной библиотеки, - передает Клазен. - По ее словам, фотография вызывает сомнения в достоверности утверждения о самоубийстве предполагаемого преступника. Голова лежит в луже крови почти вертикально в том же положении, что и тело. Но если кто-то выстрелит себе ружьем в голову, ее дернет в другом направлении, говорит журналистка".





"Рука преступника также лежит на большем расстоянии от курка. Как считает Лысенко, тот, кто выстрелит из ружья себе в голову, не будет в состоянии поставить свою руку в совсем другое положение", - говорится в статье.





К тому же, по словам Лысенко, "уже за несколько недель до атаки на население наводили страх и ужас регулярные антитеррористические учения и предупреждения о возможных терактах", передает Tageszeitung.