ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Так кто раскольники? Вселенский патриархат не будет прерывать общение с РПЦ

19.10.2018 20:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать во время литургии. Об этом сообщается на сайте Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата).

"Дорогие Братья и Сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата, состоит в полном общении со всей Православной Церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский Патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в сообщении.

Диптих - список имен, поминаемых во время литургии в храме.

В экзархате отметили, что "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах".

Также там призвали всех молиться о единстве церкви.

15 октября после семичасового заседания синода Русская православная церковь также приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. До этого в РПЦ решили не поминать имя Вселенского патриарха Варфоломея во время литургии.

Причиной такого решения стал тот факт, что Вселенский патриархат на заседании синода в Стамбуле снял с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария анафему, и подтвердил, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать во время литургии. Об этом сообщается на сайте Архиепископии...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Лукашенко напали в прямом эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика