Так кто раскольники? Вселенский патриархат не будет прерывать общение с РПЦ

"Дорогие Братья и Сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата, состоит в полном общении со всей Православной Церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский Патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в сообщении.





Диптих - список имен, поминаемых во время литургии в храме.





В экзархате отметили, что "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах".





Также там призвали всех молиться о единстве церкви.





15 октября после семичасового заседания синода Русская православная церковь также приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. До этого в РПЦ решили не поминать имя Вселенского патриарха Варфоломея во время литургии.





Причиной такого решения стал тот факт, что Вселенский патриархат на заседании синода в Стамбуле снял с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария анафему, и подтвердил, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя.