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Учреждения здравоохранения г.п. Богушевска сменили название

19.10.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Учреждения здравоохранения г.п. Богушевска сменили название
“Жители Богушевска вышли на стихийный протест: в поселке закрывают больницу и поликлинику”. Статью “Радыё Свабоды” на информационном портале “TUT.BY”, построенную на непроверенных слухах, тенденциозной информации, иначе как циничной ложью не назовешь. 

 Зато в интернете после ее размещения в 19.50 до конца суток появилось больше ста комментариев. Цель достигнута, коллеги? Хотя, о чем это я? Профессиональный журналист, а тем более средство массовой информации, радеющее о своем авторитете, уважающее свою аудиторию, позволить себе подобное не может. 

Ведь и больница, и поликлиника в Богушевске как работали, так и работают в привычном для жителей поселка и ближайших деревень режиме, оказывают те же медицинские услуги, что и раньше. Изменения коснулись лишь названий. Поликлиника стала амбулаторией, а районная больница – больницей сестринского ухода. 

 — Мы привели названия учреждений в соответствие с их статусом, объемом и качеством оказываемых услуг, — уточняет Игорь Мизавцов, главврач Сенненской ЦРБ. 

 И эти изменения только на пользу местному населению. Если оставлять больнице ее “районный” статус, то пациентам социальных коек придется платить не 80% пенсии, а погашать все затраты, понесенные бюджетом, которые составляют около 900 рублей в месяц. 

 Кстати, работников медицинских учреждений Богушевска в уличной толпе не было. Объяснение тому простое – они точно знали, что никто из них не лишится работы, что ездить богушевцам за больничными листами в Сенно не придется, что никакое оборудование из поликлиники не изымается… 

 Теперь о стихийности. 18 октября в 8.00 в Богушевской больнице встречу с коллективом проводила информационная группа райисполкома, членом которой, кстати, является и главный врач Сенненской ЦРБ Игорь Мизавцов. После обмена мнениями по теме единого дня информирования, разговор продолжился о делах насущных, в том числе об изменениях в медицинских учреждениях поселка. Позже, на 10.00 руководством райисполкома была назначена встреча с депутатами районного Совета, избранными от Богушевского сельсовета, их коллегами, представляющими местный Совет депутатов. Оценив ситуацию, встреча была переформатирована – на нее в Дом культуры пригласили всех желающих. 

 Где в это время были вы, господа с “Радыё Свабоды”, Белсата, вы, Василий Береснев, представитель Белорусского Хельсинского комитета? Почему не пришли услышать официальную информацию, информацию другой стороны, как того требует профессиональная этика, принцип объективности? Готовили вброс информации, будоражущей людей, живущих советскими стереотипами? Поздравляю. Это у вас получилось. Но позволю себе напомнить, что информация – это бумеранг. Как он вернется, как аукнется, не известно даже тем, кто ее вбрасывает. 

 Но разговор с представителями власти, непростой, даже где-то неоднозначный (многие жители посёлка остались при своем мнении)— Богушевск снова обидели – состоялся. Набившая оскомину позиция части жителей Богушевска известна давно. Не пора ли жить реалиями сегодняшнего дня? Статус райцентра, утраченный Богушевском в 1962 году, не вернуть. Да, вместе с ним для его жителей многое стало меняться не в лучшую сторону. Но не стоит забывать и о положительных изменениях. Таже поликлиника-амбулатория получила новое здание, современное оборудование, отвечающее статусу учреждения, в 2010 году. В Богушевск пришел природный газ, работает передвижная топливнозаправочная станция, станция обезжелезивания воды. Только на СООО “Милконфорест” с 2014 года создано 72 новых рабочих места. Да, осталось немало проблем, в том числе социального характера. Власть видит их, работает над решением. В частности, Богушевск вошел в областной план мероприятий благоустройства посёлков городского типа. А значит, в ближайшие годы горпоселок и его жители получат новые блага цивилизации. И эти аргументы убедительнее, весомее любых слов. 

Александр ЛОЗЮК. 

 
 
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“Жители Богушевска вышли на стихийный протест: в поселке закрывают больницу и поликлинику”. Статью “Радыё Свабоды” на информационном портале “TUT.BY”,...
 
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