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Лукашенко про проезд для студентов: "Страна льготников. Нефти и газа нет. А мы еще с советских времен…"

19.10.2018 21:03 — Разное | Tut.by  
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Студент на встрече с президентом Беларуси поинтересовался: «Больница в одном конце города, университет — в другой. Будут ли льготы на проезд для студентов?». Александр Лукашенко честно сказал — он против категорически, сообщает телеканал ОНТ и пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент напомнил, что ранее в Беларуси еще с советских времен существовала целая система льгот. «Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были», — напомнил Лукашенко.

Он признался, что когда встал вопрос наведения порядка в вопросе о льготах для студентов, то им было принято решение — отменить все льготы, а потом установить их тем, кому действительно необходима поддержка.

Более того, что касается студентов, вузам выделяются из бюджета определенные средства, которыми они могут распоряжаться и направлять в том числе на социальную поддержку. «Чтобы они вместе с комсомолом (молодежной организацией), профсоюзом и руководством вуза определили, кому надо помочь, и не только для проезда», — пояснил президент.

В целом Александр Лукашенко высказался за адресный характер поддержки тех, кто в этом нуждается. «Но я не сторонник возвращаться к тем льготам, которые когда-то были», — сказал он.

В завершение встречи студенты и преподаватели Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подарили Александру Лукашенко альбом с гравюрами исторических личностей, жизнь и деятельность которых связана с городом. Президент также сфотографировался на память с участниками встречи. Обращаясь к студентам с напутственным словом, Александр Лукашенко пожелал им не спешить в принятии решений и не совершать ошибок.

 
 
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Он признался, что когда встал вопрос наведения порядка в вопросе о льготах для студентов, то им было принято решение - отменить все льготы, а потом установить их тем,...
 
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