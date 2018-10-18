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Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно
Новости Беларуси. В усадьбе «Коробчицы» под Гродно главу белорусского государства встретили по местной традиции. На входе – богиня охоты Зевана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В глаза сразу же бросается микс природной и созданной руками человека красоты.
На территории десятки скульптур (свои резчики по дереву), есть и новый экспонат –
А ведь когда-то, 15 лет назад, предполагалось, что комплекс будет построен только для работников завода. В итоге хорошая идея нашла заслуженный отклик у туристов. Глава государства тоже присоединился к искусству и сам взял в руки инструмент.
Об искусстве резьбы по дереву Александру Лукашенко рассказал белорусский мастер. Валентин Богдевич – участник пленэров и выставок в Китае и Турции. Его работы знают во многих странах мира.
Теперь одна из них будет и у нашего Президента.
Валентин Богдевич:
Александр Лукашенко:
Валентин Богдевич:
Александр Лукашенко:
Благодаря
В среднем в месяц безвизовый туризм приносит в экономику региона около 1 миллиона долларов. И, кстати, каждый из приезжих знакомится еще и с белорусской кухней, а она уж точно выше всяких похвал.
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Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно
Новости Беларуси. В усадьбе «Коробчицы» под Гродно главу белорусского государства встретили по местной традиции. На входе – богиня охоты Зевана, сообщили в...
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