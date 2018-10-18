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Мясо, хот-дог и фрукты. Как выглядят обеды школьников в разных странах мира
Новости мира. В начале октября британка возмутилась школьным обедом дочери. Снимок блюда был опубликован матерью в социальных сетях.
Женщина рассказала, что недовольна тем, чем питается ее ребенок в школе. Британка сказала, что теперь сама будет готовить своей дочери обеды.
Поэтому мы решили показать, чем кормят школьников в разных странах мира. Фото и описания блюд ранее
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Новости мира. В начале октября британка возмутилась школьным обедом дочери. Снимок блюда был опубликован матерью в социальных сетях. Женщина рассказала, что...
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