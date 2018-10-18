Мясо, хот-дог и фрукты. Как выглядят обеды школьников в разных странах мира

Новости мира. В начале октября британка возмутилась школьным обедом дочери. Снимок блюда был опубликован матерью в социальных сетях.

Женщина рассказала, что недовольна тем, чем питается ее ребенок в школе. Британка сказала, что теперь сама будет готовить своей дочери обеды.

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери ( читать далее ).