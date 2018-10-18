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Дальнобойщики попросили Румаса о помощи

19.10.2018 20:03 — Разное | UDF  
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Сергей Румас. Фото: nn.by
19 октября премьер-министр Сергей Румас посетил компании «ПроЛив» и «Дженти-Спедишн» и обсудил актуальные вопросы в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Перевозчики обозначили несколько проблем, для решения которых, по их мнению, нужна помощь правительства. В частности, речь шла о разрешениях на перевозки в сообщениях с другими странами. Например, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной, однако этого количества недостаточно. Руководство транспортных компаний также опасается оттока кадров в страны Балтии и Польши. На фоне дефицита водителей-международников в Германии туда все чаще трудоустраиваются сотрудники польских и прибалтийских компаний. Соответственно, в соседних странах заинтересованы привлечь рабочую силу из Беларуси, создают надлежащие условия для этого, говорится в сообщении.

Перевозчики также предлагают продлить действие указа об освобождении грузовиков стандарта «Евро-6» от утилизационного сбора на 2019 год. Кроме того, транспортные компании просят правительство сократить отчетность, которую нужно готовить водителям в поездках.

Сергей Румас поручил подготовить и передать в Совмин соответствующие материалы и, в частности, сравнительный анализ условий работы белорусских и российских перевозчиков, пояснили в пресс-службе. Что касается системы оплаты труда и командировок, то сейчас в правительстве обсуждают возможность пересмотра системы оплаты суточных и расходов на проживание при командировках за границу. Эти две суммы могут объединить в одну — командированный сам будет определять, какую часть потратить на проживание, а какую — как суточные.

Стоит отметить, что вопрос о квотах для белорусских перевозчиков Александр Лукашенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.

«Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство?..» — отметил белорусский лидер.

«Кстати, это удивило президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал [Владимир Путин], что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России», — добавил Лукашенко.

 
 
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Перевозчики обозначили несколько проблем, для решения которых, по их мнению, нужна помощь правительства.
 
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