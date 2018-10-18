Дальнобойщики попросили Румаса о помощи



Сергей Румас. Фото: nn.by

Перевозчики обозначили несколько проблем, для решения которых, по их мнению, нужна помощь правительства. В частности, речь шла о разрешениях на перевозки в сообщениях с другими странами. Например, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной, однако этого количества недостаточно. Руководство транспортных компаний также опасается оттока кадров в страны Балтии и Польши. На фоне дефицита водителей-международников в Германии туда все чаще трудоустраиваются сотрудники польских и прибалтийских компаний. Соответственно, в соседних странах заинтересованы привлечь рабочую силу из Беларуси, создают надлежащие условия для этого, говорится в сообщении.Перевозчики также предлагают продлить действие указа об освобождении грузовиков стандарта «Евро-6» от утилизационного сбора на 2019 год. Кроме того, транспортные компании просят правительство сократить отчетность, которую нужно готовить водителям в поездках.поручил подготовить и передать в Совмин соответствующие материалы и, в частности, сравнительный анализ условий работы белорусских и российских перевозчиков, пояснили в пресс-службе. Что касается системы оплаты труда и командировок, то сейчас в правительстве обсуждают возможность пересмотра системы оплаты суточных и расходов на проживание при командировках за границу. Эти две суммы могут объединить в одну — командированный сам будет определять, какую часть потратить на проживание, а какую — как суточные.Стоит отметить, что вопрос о квотах для белорусских перевозчиковобсуждал с президентом Россииво время встречи в Сочи.отметил белорусский лидер.— добавил Лукашенко.