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Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда

19.10.2018 20:01 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не смог сдержать слез, когда выступал с обращением на судебном заседании в Мосгорсуде.

По мнению игрока, суд избрал ему слишком суровую меру пресечения, оставив под стражей. Он объяснил, что не считает себя опасным преступником, скрываться не планирует и неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим.

Далее футболист попросил выпустить его из СИЗО к семье и заплакал, отмечает телеканал РЕН ТВ.

В пятницу, 19 октября, суд оставил в следственном изоляторе всех четырех фигурантов дела — Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе в центре Москвы 8 октября. В результате потасовки пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Позже стало известно, что перед походом в заведение футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. У пострадавшего медики диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

Спустя три дня Тверской суд Москвы арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца — до 8 декабря 2018 года. Позже арестовали еще двух участников потасовки — Кирилла Кокорина и Протасовицкого. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Всем троим, кроме Протасовицкого, грозит до семи лет лишения свободы.

 
 
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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не смог сдержать слез.
 
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