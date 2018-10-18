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Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
По мнению игрока, суд избрал ему слишком суровую меру пресечения, оставив под стражей. Он объяснил, что не считает себя опасным преступником, скрываться не планирует и неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим.
Далее футболист попросил выпустить его из СИЗО к семье и заплакал, отмечает телеканал
В пятницу, 19 октября, суд оставил в следственном изоляторе всех четырех фигурантов дела — Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе в центре Москвы 8 октября. В результате потасовки пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Позже стало известно, что перед походом в заведение футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. У пострадавшего медики диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.
Спустя три дня Тверской суд Москвы арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца — до 8 декабря 2018 года. Позже арестовали еще двух участников потасовки — Кирилла Кокорина и Протасовицкого. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Всем троим, кроме Протасовицкого, грозит до семи лет лишения свободы.
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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не смог сдержать слез.
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