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На Лукашенко напали в прямом эфире

19.10.2018 19:59 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
С нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешься нечасто. Впрочем, проблем в братской республике за время его руководства скопилось столько, что замалчивать их становится уже невозможно. По мнению эксперта Сергея Чалого, одно из основных противоречий нынешнего белорусского режима состоит в консерватизме Лукашенко и необходимости реформ.

По его словам, по уровню доходов Беларусь в Восточной Европе смотрится лучше только Украины. Сергей Чалый полагает, что сложившаяся ситуация является следствием отсутствия реформ в республике. Во многом это обусловлено позицией президента Александра Лукашенко, уверен эксперт.

"Для человека, пережившего 90-е, реформы воспринимаются как нечто негативное, как то, что несет угрозы сложившемуся порядку, приводит к катастрофе", – сказал аналитик в программе "Экономика на пальцах" в эфире TUT.BY.

Чалый отметил, что о 90-х Лукашенко вспоминает чуть ли не на каждом совещании. "Но на все вопросы, которые были поставлены в то время, мы так и не дали ни одного ответа, что так или иначе было сделано другими странами", – сказал эксперт.

"Поколение 35-45-летних – основной состав правительства. Они прекрасно понимают, что без изменений ничего не получится, что реформы – это не плохо, наоборот, из-за их отсутствия мы топчемся на одном и том же месте. Это противостояние очень четко видно", – резюмировал аналитик.



Белорусский лидер последнее время выглядит очень нервным. То он заявляет, что страна может потерять независимость, то обвиняет Россию в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции", а то и вовсе обещает раздать оружие всем взрослым жителям республики.

По мнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана с возможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву, утверждают аналитики, больше не устраивает положение дел, при которых Минск получает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, но при этом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.

 
Теги: Минск
 
 
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С нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешься нечасто.
 
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