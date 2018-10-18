На Лукашенко напали в прямом эфире

Путин - Лукашенко: Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над i поставить pic.twitter.com/csCBI15uBR