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Горно-Алтайск завален мусором

19.10.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Введение системы региональных операторов вывоза мусора обернулось для столицы республики Алтай коллапсом, говорится в пресс-релизе республиканского отделения ОНФ.

"Ежедневно поступают звонки от возмущенных горожан. Люди просят общественников помочь навести порядок <...> В частном секторе мусор не вывозили около двух недель. Место временного хранения отходов превратилось в очаг антисанитарии. Повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносится ветром и бродячими собаками", - отмечается в сообщении.

Из двора одного из домов две недели назад исчезли мусорные контейнеры, люди складывают отходы прямо на землю.

В пресс-релизе говорится, что из-за перехода на новую систему обращения с отходами с 1 сентября сменился перевозчик мусора. К сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов в Горно-Алтайске приступил региональный оператор.

Как следует из материалов сайта госторгов, министерство регионального развития Республики Алтай провело отбор оператора по вывозу ТБО в начале 2018 года, с 1 сентября он должен был начать работать. Единственную заявку на участие в тендере подало ООО "Коммунальщик", с ним же в итоге было решено заключить контракт.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Коммунальщик" принадлежит гендиректору турфирмы "Турачак-Тур", предпринимательнице Марии Мизгиревой. "Коммунальщик" заключил договор с лизинговой компанией "Сименс финанс" о приобретении оборудования для сортировки отходов производства КНР, лизинг начнет действовать в декабре 2018 года. Компания также с сентября пытается найти на рынке труда разнорабочих и водителей на зарплату 16 тыс. рублей в месяц.

Между тем пресс-служба правительства Республики Алтай сообщила в пятницу, что в ходе заседания правительства рассматривалась в том числе ситуация с вывозом мусора в Горно-Алтайске.

"Здесь возникли определенные проблемы из-за того, что в соответствии с федеральным законом в республике начал действовать региональный оператор. Ранее вывозом мусора занимались частные структуры", - поясняет республиканское правительство.

"Хочу заверить горожан, что в ближайшее время работа наладится, мы направили дополнительные ресурсы в Майму (райцентр Майма - ИФ) и Горно-Алтайск, чтобы закупить все необходимое оборудование. Кто допустил данную ситуацию, понесет наказание вплоть до оргвыводов", - заявил глава республики Александр Бердников, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Бенефициар "Коммунальщика" М.Мизгирева пояснила агентству "Интерфакс-Сибирь", что тяжелая ситуация сложилась из-за того, что занимавшиеся ранее вывозом мусора компании не полностью выполняли свою работу.

"Мы начали вывозить, просто вычищаем город, выравниваем их "косяки". В течение недели, думаю, исправим положение", - сказала М.Мизгирева.

Она также отметила, что непредвиденной оказалась проблема с расстановкой мусорных контейнеров.

"Это полномочия администрации, но у администрации этих контейнеров не было, они были у перевозчиков. Они их убрали, мы сейчас своими силами расставляем контейнеры", - добавила она.

 
 
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Введение системы региональных операторов вывоза мусора обернулось для столицы республики Алтай коллапсом, говорится в пресс-релизе республиканского отделения...
 
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