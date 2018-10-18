Арина Соболенко названа Новичком года по версии WTA

Белоруска Арина Соболенко получила награду "Новичок года" Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко завершает сезона на 15-м месте в рейтинге. А несколько недель назад была на 11-й позиции.

В нынешнем сезоне А.Соболенко одержала победы на двух престижных турнирах – в Ухани (Китай) и Нью-Хэйвене (США).

Помимо Соболенко, на награду "Новичок года" по версии WTA претендовали Аманда Анисимова (США), Даниэль Коллинз (США), Михаэла Бузэрнеску (Румыния) и София Кенин (США).