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Арина Соболенко названа Новичком года по версии WTA
Белоруска Арина Соболенко получила награду "Новичок года" Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко завершает сезона на 15-м месте в рейтинге. А несколько недель назад была на 11-й позиции.
В нынешнем сезоне А.Соболенко одержала победы на двух престижных турнирах – в Ухани (Китай) и Нью-Хэйвене (США).
Помимо Соболенко, на награду "Новичок года" по версии WTA претендовали Аманда Анисимова (США), Даниэль Коллинз (США), Михаэла Бузэрнеску (Румыния) и София Кенин (США).
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Белоруска Арина Соболенко получила награду "Новичок года" Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко завершает сезона на 15-м месте в рейтинге. А несколько недель...
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