Беларусь и Венгрия обсудили наращивание взаимной торговли сельхозтоварами и продовольствием и другие вопросы

Посол Беларуси в Венгрии Александр Хайновский провел встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто и министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Встречи состоялись в рамках подготовки к Девятому заседанию Белорусско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в г.Минске 5-6 ноября 2018 г. параллельно с двусторонним бизнес-форумом", - отметили в пресс-службе.

На встрече с министром иностранных дел П.Сийярто подробно обсуждена проблематика укрепления двустороннего экономического сотрудничества с акцентом на реализацию совместных проектов в строительной, фармацевтической, кредитно-финансовой, транспортной, туристической сферах.

"Достигнута договоренность о конкретных совместных шагах по укреплению договорно-правовой базы двусторонних отношений, активизации и расширению тематики консультаций между министерствами иностранных дел двух стран", - отметили в МИД Беларуси.

В фокусе внимания встречи с министром сельского хозяйства И.Надем были вопросы наращивания взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, укрепления взаимодействия между ветеринарными службами, кооперации в сфере селекции и семеноводства, реализации совместных инвестиционных проектов в области животноводства и птицеводства.

"Особое внимание уделено вопросам сохранения позиций и расширения присутствия на венгерском рынке белорусской сельскохозяйственной техники", - добавили в пресс-службе МИД.