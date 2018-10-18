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Продажи домов на вторичном рынке США упали до минимума

19.10.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре упали на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Показатель снизился по итогам шестого месяца подряд и теперь находится на минимальном уровне с ноября 2015 года.

Согласно уточненным данным, в августе перепродажи уменьшились на 0,2% - до 5,33 млн домов, в то время как ранее было объявлено о том, что они не изменились (5,34 млн домов).

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в прошлом месяце на 1,3% с предварительно объявленного августовского уровня - до 5,27 млн, сообщает MarketWatch.

Сокращение реализации вторичного жилья в сентябре относительно того же месяца прошлого года составило 4,1%.

Средняя цена дома увеличилась за год на 4,2% и достигла $258,1 тыс. Показатель поднимается уже 79 месяцев подряд.

В то же время повышаются и ставки по ипотечным кредитам. Так, на прошлой неделе средняя ставка по 30-летнему кредиту достигла максимальной за 7,5 года отметки в 4,9%, свидетельствуют данные ипотечной госкорпорации Freddie Mac.

Количество выставленных на продажу домов на конец прошлого месяца составляло 1,88 млн, что на 1,1% больше, чем годом ранее, сообщает NAR.

При текущих темпах потребовалось бы 4,4 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 4,3 месяца в августе. Считается, что 6 месяцев является показателем сбалансированности рынка, а менее 5 месяцев - говорит о напряженной ситуации на рынке.

Доля тех, кто приобретает собственное жилье впервые, в прошлом месяце увеличилась до 32% с 31%. Таким образом, показатель остается ниже долгосрочного уровня примерно в 40%.

NAR прогнозирует, что по итогам 2018 года перепродажи домов в США снизятся на 1,6%. Экономисты Freddie Mac настроены более пессимистично и ожидают падения на 2%.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

 
 
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Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре упали на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в...
 
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