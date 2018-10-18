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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

19.10.2018 21:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жуткая авария на гродненской трассе. Вечером 18 октября в Воложинском районе маршрутка врезалась в бетонную ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

В результате двое погибших и 14 человек в больнице. Несколько человек по-прежнему в тяжелом состоянии, находятся в реанимации.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии

Авария произошла на участке с ограничением скорости движения до 50-ти километров в час. На видео, предоставленном ГАИ, видно, что он был освещен. Маршрутка наехала на бетонный забор разделительной полосы.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

На месте погибла 66-летняя жительница Гродно, 71-летний мужчина умер позже в больнице. Благодаря оперативной и слаженной работе в первую очередь сотрудников ГАИ и скорой помощи удалось избежать больших жертв.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

13 пассажиров, в том числе двое детей и водитель, получили травмы различной степени тяжести.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

Андрей Мазуренко, заведующий лабораторией травматических повреждений РНПЦ травматологии и ортопедии:
Наш врач, травматолог-ортопед высшей категории, кандидат наук, сегодня выехал на место, туда. Для того, чтобы определиться, кому нужны хирургические вмешательства, а кого можно лечить, скажем, методом иммобилизации.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

В целом состояние данных пострадавших тяжелое. Пациентов, которые к нам будут переведены после хирургического лечения, будет ждать достаточно длительный процесс восстановления.

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При необходимости пострадавших, находящихся в больницах Воложина и Молодечно, перевезут в РНПЦ травматологии и ортопедии. Госавтоинспекция рассматривает основную версию происшествия – превышение скорости. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Жуткая авария на гродненской трассе. Вечером 18 октября в Воложинском районе маршрутка врезалась в бетонную ограждение, сообщили в программе...
 
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