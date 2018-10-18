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«Беларусь – страна, в которой хочется жить». Лукашенко рассказал про студенчество

19.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы студентов гродненских вузов. В частности, он поделился своим мнением о том, как должно выглядеть высшее образование в стране, и рассказал про свои студенческие годы, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Гродненский вуз попал в пилотный проект. Здесь обучают по модели «Университет 3.0» – это образование, наука и бизнес. Продвижение инновационных проектов в экономику страны, на предприятия. Словом, больше практики. Лукашенко – сторонник такого подхода. 

«Я яркий пример этого. Я, став преподавателем, не то что понял, что это не мое, меня всегда тянуло на село, в сельское хозяйство, помогать людям, в строительстве, промышленности работать. В жизни у меня все это было. И, когда мне задают некоторые вопрос: «А что такое высшее образование, какую роль оно играет?» Если бы я не закончил истфак или экономический факультет, я бы не был президентом», – рассказал Лукашенко.

Президент против того, чтобы белорусы учились за границей. Свое образование не хуже, а главное – доступнее. При этом Лукашенко не исключил, что Беларусь присмотрится к западному опыту, но слепо копировать ничего не будет.

«Не должно быть этих революций, особенно в образовании. Надо видеть лучшее и оттуда тремя пальцами по-белорусски забирать и здесь осваивать. Что вы, кстати, и делаете, молодежь», – сказал белорусский лидер.

Многие вопросы – о личном: например, про студенческие годы. «Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее», – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Еще президента спрашивали про родные места и сувениры из командировок. Например, из-за границы президент привозит миллионные контракты и картины для рабочей резиденции. Но в командировках долго быть не может – тянет домой.

«У меня одно чувство на второй день. Я хочу домой. Вот домой и все. Потому что мне нужен этот воздух, этот лес. Эти поля, которые более или менее сейчас ухожены. Беларусь на расстоянии – это страна, в которой хочется жить», – отметил Лукашенко. 

Рассказал Александр Лукашенко и о предложении Владимира Путина полететь на Северный или Южный полюс. 

«Предлагал мне Путин когда-то полететь на Северный полюс. Я ему говорю, что только в одном самолете с тобой. Я не представляю, как в эту безмолвную пустыню лететь. Он спросил, почему. Я отвечаю – потому что хороший самолет возьмешь, чтобы мы могли туда не только залететь с тобой, но и вернуться обратно», – отметил он.

Где грань личного и государственного? Президент признался, что у него в жизни все переплелось.

«У президента не может быть личной жизни, ее нет. Моя привычка: если тебе ночью не спится, оцениваешь какие-то вещи на злобу дня. Ты должен находить выход, что-то придумать. Все вплетено в эту государственную жизнь. Ты привыкаешь, это как наркотик. Ты уже, кажется, ничего не умеешь делать иначе», – сказал Лукашенко.

Президент поделился житейской мудростью: ставить заоблачные цели и не быть жадными, по возможности помогать людям. На прощание по традиции одной из участниц встречи подарил свою ручку и сфотографировался со студентами. 

Напомним, в Беларуси обучаются около 20 тысяч иностранных студентов.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился со студентами своим мнением о том, как должно выглядеть высшее образование в стране.
 
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