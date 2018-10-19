В Боровлянах пациент больницы, не дождавшись врача, украл аппарат ЭКГ

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Там он должен был дождаться врача, но, пока никого не было, забрал аппарат ЭКГ и, прихватив прибор, покинул учреждение здравоохранения. Сообщение о случившемся поступило в оперативно-дежурную службу Боровлянского отдела милиции Минского РУВД.Похитителя нашли, сообщает. Им оказался житель Минского района. Теперь он находится в изоляторе временного содержания. Похищенное имущество было изъято. Стоимость аппарата — более 4-х тысяч рублей. За кражу в отношении пациента-похитителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.