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В Боровлянах пациент больницы, не дождавшись врача, украл аппарат ЭКГ
Иллюстративное фото
Там он должен был дождаться врача, но, пока никого не было, забрал аппарат ЭКГ и, прихватив прибор, покинул учреждение здравоохранения. Сообщение о случившемся поступило в оперативно-дежурную службу Боровлянского отдела милиции Минского РУВД.
Похитителя нашли, сообщает
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Бригада скорой медицинской помощи доставила 36-летнего мужчину в больницу в Боровлянах.
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