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В Боровлянах пациент больницы, не дождавшись врача, украл аппарат ЭКГ

19.10.2018 21:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Бригада скорой медицинской помощи доставила 36-летнего мужчину в больницу в Боровлянах. Медработники проведи его в смотровую.

Там он должен был дождаться врача, но, пока никого не было, забрал аппарат ЭКГ и, прихватив прибор, покинул учреждение здравоохранения. Сообщение о случившемся поступило в оперативно-дежурную службу Боровлянского отдела милиции Минского РУВД.

Похитителя нашли, сообщает uvd-mo.gov.by. Им оказался житель Минского района. Теперь он находится в изоляторе временного содержания. Похищенное имущество было изъято. Стоимость аппарата — более 4-х тысяч рублей. За кражу в отношении пациента-похитителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.

 
 
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Бригада скорой медицинской помощи доставила 36-летнего мужчину в больницу в Боровлянах.
 
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