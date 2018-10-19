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В Минске задержали парней, которые танцевали на крыше чужой машины

19.10.2018 21:45 — Разное | UDF  
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Фото: guvd.gov.by
Милиция задержала трех парней, которые пьяные ночью танцевали на крыше чужого «ВАЗ-2106». Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Компания молодых людей пила спиртное, а потом пошла на стоянку возле проспекта Победителей. Там один из парней залез на капот «жигулей» и стал танцевать. После этого на крышу залезли и другие ребята. Это дело зафиксировала камера, и вскоре их задержали.


Ими оказались 21- и 22-летние жители столицы и 19-летний житель Заславля. Общая сумма ущерба составила около тысячи рублей.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет.

Известно, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Личности остальных участников устанавливаются.

 
 
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Милиция задержала трех парней, которые пьяные ночью танцевали на крыше чужого "ВАЗ-2106".
 
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