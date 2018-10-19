"Было предупреждение, но никто не разгадал". На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако



Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Фото: СТВ

СТВ

Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.Оно – нерукотворное.Это перед взрывом Чернобыля.Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.Он понял, что какие-то чудеса в храме.Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.