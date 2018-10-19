ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минский прокат выходит пронзительная камерная драма «Дикая жизнь»

19.10.2018 22:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В кинопрокат Беларуси выходит семейная драма с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях по одноименной книге Ричарда Форда. Картина является режиссерским дебютом Пола Дано и показывается в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Оценить номинанта на «Золотую камеру» Каннского фестиваля, ленту «Дикая жизнь», можно с 25 октября по 7 ноября в Falcon Club Бутик Кино.

В минский прокат выходит пронзительная камерная драма «Дикая жизнь»
14-летний Джо – единственный ребёнок Джанетт и Джерри, домохозяйки и профессионального игрока в гольф, живущих в маленьком городке в штате Монтана 1960-х гг. Неподалёку от дома героев вспыхивает лесной пожар. Джерри, потерявший работу, а вместе с ней и смысл жизни, решает вступить в добровольную пожарную бригаду, предоставив жену и сына самим себе. Джо, неожиданно оказавшийся в положении взрослого, вынужден следить за тем, как его мать знакомиться с новым мужчиной.

На экране размеренная жизнь провинциального американского городка. Мужчины слоняются без работы, женщины спрятались в своих переживаниях, а дети не хотят слушать раздающуюся со всех сторон музыку. Великая депрессия ушла в историю, но страшные лесные пожары вот-вот настигнут Грейт-Фолз.   

«Дикая жизнь» – первая режиссерская лента актера Пола Дано, известного по ролям в фильмах «Нефть», «12 лет рабства» и «Любовь и милосердие». В тандеме с супругой Зои Казан Дано мастерски экранизировал одноименный романа Ричарда Форда, обладателя Пулитцеровской премии (1995). «Книга сильно повлияла на меня. Здесь меня и Ричарда объединяет осознание семьи как самой великой любви нашей жизни. Поэтому это ещё один источник борьбы и боли, которую причиняет любовь. «Дикая жизнь» – сострадание к рассорившимся родителям, показанное глазами ребенка», – признается режиссер. 

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале Sundance-2018, собрав множество положительных отзывов. На Каннском фестивале этим летом «Дикая жизнь» была номинирована на премию «Золотая камера» за лучший полнометражный дебют.

Главную мужскую роль исполнил Джейк Джилленхол – номинант на премию «Оскар» («Горбатая гора») и «Золотой Глобус», дважды номинант и лауреат премии BAFTA. Всемирную известность ему принесли фильмы «Донни Дарко» и «Морпехи».  Главную женскую роль в картине сыграла Кэри Маллиган – обладательница премии BAFTA, номинантка на премию Американской киноакадемии и «Золотой глобус» за фильм «Воспитание чувств».

 «Дикая жизнь» не великолепный дебют, а просто великолепный фильм», – пишет о фильме The Guardian. «Одно слово по поводу работы Кэри Маллиган: Wow!» – Rolling Stone. «Роскошный фильм», – New York Magazine/Vulture. 

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кинопрокат Беларуси выходит семейная драма с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях по одноименной книге Ричарда Форда. Картина является...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь – страна, в которой хочется жить». Лукашенко рассказал про студенчество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика