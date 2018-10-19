В минский прокат выходит пронзительная камерная драма «Дикая жизнь»

В кинопрокат Беларуси выходит семейная драма с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях по одноименной книге Ричарда Форда. Картина является режиссерским дебютом Пола Дано и показывается в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Оценить номинанта на «Золотую камеру» Каннского фестиваля, ленту «Дикая жизнь», можно с 25 октября по 7 ноября в Falcon Club Бутик Кино.



14-летний Джо – единственный ребёнок Джанетт и Джерри, домохозяйки и профессионального игрока в гольф, живущих в маленьком городке в штате Монтана 1960-х гг. Неподалёку от дома героев вспыхивает лесной пожар. Джерри, потерявший работу, а вместе с ней и смысл жизни, решает вступить в добровольную пожарную бригаду, предоставив жену и сына самим себе. Джо, неожиданно оказавшийся в положении взрослого, вынужден следить за тем, как его мать знакомиться с новым мужчиной.

На экране размеренная жизнь провинциального американского городка. Мужчины слоняются без работы, женщины спрятались в своих переживаниях, а дети не хотят слушать раздающуюся со всех сторон музыку. Великая депрессия ушла в историю, но страшные лесные пожары вот-вот настигнут Грейт-Фолз.

«Дикая жизнь» – первая режиссерская лента актера Пола Дано, известного по ролям в фильмах «Нефть», «12 лет рабства» и «Любовь и милосердие». В тандеме с супругой Зои Казан Дано мастерски экранизировал одноименный романа Ричарда Форда, обладателя Пулитцеровской премии (1995). «Книга сильно повлияла на меня. Здесь меня и Ричарда объединяет осознание семьи как самой великой любви нашей жизни. Поэтому это ещё один источник борьбы и боли, которую причиняет любовь. «Дикая жизнь» – сострадание к рассорившимся родителям, показанное глазами ребенка», – признается режиссер.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале Sundance-2018, собрав множество положительных отзывов. На Каннском фестивале этим летом «Дикая жизнь» была номинирована на премию «Золотая камера» за лучший полнометражный дебют.

Главную мужскую роль исполнил Джейк Джилленхол – номинант на премию «Оскар» («Горбатая гора») и «Золотой Глобус», дважды номинант и лауреат премии BAFTA. Всемирную известность ему принесли фильмы «Донни Дарко» и «Морпехи». Главную женскую роль в картине сыграла Кэри Маллиган – обладательница премии BAFTA, номинантка на премию Американской киноакадемии и «Золотой глобус» за фильм «Воспитание чувств».

«Дикая жизнь» не великолепный дебют, а просто великолепный фильм», – пишет о фильме The Guardian. «Одно слово по поводу работы Кэри Маллиган: Wow!» – Rolling Stone. «Роскошный фильм», – New York Magazine/Vulture.