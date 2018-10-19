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ФК ЦСКА оштрафован на 12 тыс. евро после матча с "Реалом" - УЕФА
УЕФА оштрафовал ЦСКА на 12 тыс. евро за нарушения на стадионе во время матча с мадридским "Реалом" в Москве.
"Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать ЦСКА на 12 тысяч евро за блокирование лестничных пролетов", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в пятницу.
Матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Реалом" прошел 2 октября в Москве и закончился победой армейцев со светом 1:0.
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УЕФА оштрафовал ЦСКА на 12 тыс. евро за нарушения на стадионе во время матча с мадридским "Реалом" в Москве. "Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать ЦСКА на 12...
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