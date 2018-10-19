УЕФА оштрафовал ЦСКА на 12 тыс. евро за нарушения на стадионе во время матча с мадридским "Реалом" в Москве.

"Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать ЦСКА на 12 тысяч евро за блокирование лестничных пролетов", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в пятницу.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Реалом" прошел 2 октября в Москве и закончился победой армейцев со светом 1:0.